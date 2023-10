Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallverursacher nach Kollision mit Radfahrerin geflüchtet

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 16-jährige Jugendliche aus Lippstadt mit ihrem Fahrrad die Preußenstraße aus Richtung Bastionstraße kommend in Richtung Herforder Straße. Als sie kurz nach Passieren der Friedrichschule an einem geparkten, roten Kleinwagen vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer plötzlich die Fahrertür und traf die Radlerin rechtsseitig. Durch den Anprall der Tür kam die Lippstädterin zu Fall und verletzte sich am Bein und Arm. Der Unbekannte verließ daraufhin kurz das Fahrzeug, gestikulierte in Richtung der Gestürzten, stieg wieder ein und fuhr davon. Der Mann hatte kurze dunkle Haare, einen kurzgeschnittenen Bart und war zwischen 180 cm und 190 cm groß. Kennzeichen und Hersteller des Fahrzeugs sind nicht bekannt. Hinweise zur Person und zum Pkw des Unfallverursachers nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

