Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Möhnesee (ots)

Am Freitagmittagvormittag gegen 11:35 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus Körbecke mit seinem Motorrad Yamaha auf der B 229 von Delecke in Richtung Soest unterwegs. Im Bereich einer rechts / links - Kurvenkombination am Ortsausgang von Delecke rutsche der Kradfahrer auf regennasser Fahrbahn plötzlich weg und kam zu Fall, obwohl seine Geschwindigkeit nach Angaben von Zeugen augenscheinlich angepasst war. Der 29-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell