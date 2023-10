Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippetal (ots)

Am Freitagabend ereignete sich auf der Dolberger Straße im Bereich der Anschlussstelle zur BAB 2 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Frau aus Bad Sassendorf verletzt wurde. Um 20.45 Uhr beabsichtigte ein 29-jähriger Mann aus Beckum, mit seinem Pkw Ford den Parkplatz des Hotel Helbach zu verlassen und geradeaus über die Dolberger Straße auf die BAB 2 in Richtung Hannover zu fahren. Als die Lichtzeichenanlage an der Einmündung von Grünlicht auf Rotlicht umschaltete, konnte der Beckumer dies aufgrund eines technischen Defektes an einem Lichtsignal und den örtlichen Gegebenheiten nicht erkennen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich war ein 62-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem PKW BMW in Begleitung seiner 52-jährigen Beifahrerin auf der Dolberger Straße in Richtung Lippborg unterwegs. Auch er fuhr in den Kreuzungsbereich ein, da die Ampelanlage Grünlicht für ihn anzeigte. Der Erwitter konnte dem kreuzenden Ford nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dessen linker Seite. Dadurch zog sich seine Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort war ausreichend. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von annähernd 20.000 Euro. (sn)

