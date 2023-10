Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Welver (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 18.00 Uhr befuhr eine 57-jährige Radfahrerin aus Hamm mit ihrem Pedelec die Luisenstraße und im weiteren Verlauf den Kreisverkehr Luisenstraße / Bahnhofstraße. Zeitgleich näherte sich eine 70-jährige Frau aus Welver mit ihrem Pkw Citroen dem Kreisverkehr auf der Bahnhofstraße aus südlicher Richtung. Als die Autofahrerin in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie die bereits im Kreisel fahrende Radfahrerin. Die 57-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und prallte gegen die linke Seite des Citroens. Sie stürzte über den Lenker ihres E-Bikes und die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. (sn)

