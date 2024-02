Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 12.02.2024, 17.00 Uhr bis Mittwoch 14.02.2024, 07.00 Uhr, öffnete ein Unbekannter einen angeblich verschlossenen Pkw und entnahm aus dem Handschuhfach eine Geldbörse. Der Unbekannte entwendete aus der Geldbörse Bargeld und eine Bankkarte. Die Geldbörse selber ließ er zurück. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Basler Straße gegenüber dem Bahnhof in Stetten. Beim Sperren der Bankkarte stellte der Geschädigte fest, dass am 15.02.2024 die entwendete Bankkarte an einem Automaten zum Kauf von Zigaretten eingesetzt wurde.

