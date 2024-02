Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg-Brühl: Am vergangenen Montag, 12.02.2024, kam es gegen 16:20 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang der Kenzinger Straße zu einem Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 37-jähriger Gravel Bike Fahrer den Weg von der Beurbarungsstraße kommend in Richtung Innenstadt. Als er sich einer Personengruppe annäherte, soll sich plötzlich ein Kind aus dieser Gruppe in seine Richtung bewegt haben. Da der Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen konnte, kam es zur Kollision. Hierbei verletzten sich die beiden Beteiligten.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere zwei junge Männer, die vor der beschriebenen Personengruppe unterwegs waren, und ein älterer Herr, der an einer Hauswand gestanden haben soll, werden gebeten, sich unter 0761 882-3100 zu melden.

js

