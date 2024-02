Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehler beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn - ein Leichtverletzter

drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 17.20 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98, zwischen den Anschlussstellen Lörrach-Mitte und Kandern zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Richtung Weil am Rhein auf die Autobahn A 98 auf und wechselte von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er mit einem 21-jährigen Pkw-Fahrer, welcher auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Dessen Pkw wurde durch die Kollision ausgedreht und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Kleinbus. Der Kleinbus wurde ebenfalls ausgedreht und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 41-jährige Fahrer des Kleinbusses wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer im Kleinbus blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro. Der Verkehrsunfall führte auf der Autobahn und auf der Bundesstraße zu einem erheblichen Rückstau. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

