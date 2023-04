Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer beim Überholvorgang schwerverletzt

Euskirchen (ots)

Ein 23jähriger Kölner befuhr am Do., 13.04.2023, gegen 18.00 Uhr in Euskirchen mit seinem Motorrad die Kommerner Straße aus Richtung Euenheim stadteinwärts. Vermutlich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens überholte er dabei einige vor ihm fahrende PKW. In Höhe der Josef-Ruhr-Straße wollte er sich dann wieder in den fließenden Verkehr einfädeln und übersah dabei eine nach rechts in die Josef-Ruhr-Straße abbiegende 44jährige PKW-Fahrerin aus Euskirchen. Ihrem Fahrzeug fuhr er dann von hinten frontal auf und kam dabei zu Fall. Er verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste zur Eigentumssicherung durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Auch die PKW-Fahrerin klagte nach der Kollision über Schmerzen und wurde mit einem weiteren Rettungswagen vermutlich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihren PKW ließ sie über einen entsprechenden gewerblichen Anbieter abschleppen. Die Bundesstraße 56 wurde zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Euskirchen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte u. a. mit dem hinzugezogenen Verkehrsunfall-Team der Polizei Euskirchen.

