POL-HAM: Verkehrsunfallflucht: Mazda beschädigt

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag, 9. Juli, 12 Uhr und Montag, 10. Juli, 17 Uhr, in ein Wohnhaus am Reinenhof eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und durchwühlten zahlreiche Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nichts fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

