POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Stromkabel von einer Baustelle in Heilbronn. Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, schnitten vermutlich mehrere Täter die Kabel auf der Baustelle in der Paula-Fuchs-Allee ab, entfernten die Ummantelung und entwendeten das enthaltene Kupfer. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn

Eppingen-Mühlbach: Wem gehört das Diebesgut?

Nachdem am Mittwochmorgen ein vermeintlicher Autoaufbrecher in Eppingen-Mühlbach festgenommen wurde, sucht die Polizei mögliche Geschädigte. Gegen 3.30 Uhr wurde der 38-Jährige von einem Zeugen dabei beobachtet wie er sich an einem Auto zu schaffen machte. Die alarmierten Polizisten konnten den Verdächtigen kurz darauf hinter einem Auto versteckt auffinden und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte mögliches Diebesgut bei dem Mann aufgefunden werden. Daher sucht die Polizei nun Personen, denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Gegenstände aus ihrem Fahrzeug in Mühlbach und Umgebung gestohlen wurden. Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Möckmühl: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem sich der Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Möckmühl schwer verletzte, sucht die Polizei Zeugen. Der 24-Jährige war gegen 6.15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Reichertshäuser Straße unterwegs, als er von einem bisher unbekannten Pkw überholt wurde. Hierbei unterschritt der ebenfalls unbekannte Fahrzeugführer den Mindestabstand zu dem E-Scooter-Fahrer. Daher musste der 24-Jährige ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver kam der junge Mann zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten Fahrzeuglenker machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

