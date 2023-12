POL-PDLD: Edenkoben - Müllsack angezündet

Wörth am Rhein (ots) - Am 28.12.23 gegen 08.30h kam es im Wörth im Bereich des Wiesengrunds zu einer Konfliktsituation zwischen zwei Hundebesitzern. Ein 48-jähriger Mann ging mit seinem ungarischen Vorsteherhund zu Fuß Gassi, als ein 52-jähriger Mann auf einem Fahrrad mit seinem Hund in der Art eines Fox-Terriers entgegenkam. Der ungarische Vorsteherhund löste sich aus der Leine und lief auf den Fahrradfahrer zu. ...

mehr