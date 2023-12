Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Versuchter Einbruchsdiebstahl ins Gymnasium

Edenkoben (ots)

Über eine Eingangstür im rückwärtigen Bereich sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (TZ: 28.12.2023, 23.20 Uhr bis 29.12.2023, 01.30 Uhr) in das Gymnasium in der Weinstraße eingebrochen. Was genau entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Ersten Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Jugendliche Zugang in das Objekt verschafften. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

