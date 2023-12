Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - versuchter Einbruch beim TSV Kandel

Kandel (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage versuchten bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum des TSV Kandel auf dem Sportgelände einzudringen. Dazu beschädigten sie zuerst den Zaun am Sportgelände und danach die Tür zum Lagerraum. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Innere zu gelangen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell