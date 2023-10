Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Mehr als 30.000 Euro Schaden nach Einbruch

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 03:55 Uhr und 04:20 Uhr erbeutete eine derzeit noch unbekannte Täterschaft bei einem Einbruch in der Augartenstraße Wertgegenstände in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Die Täterschaft gelangte durch ein offenstehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung unbemerkt in das Innere und entwendeten mehrere hochwertige Schmuckstücke. Die 64-jährige Wohnungsinhaberin wurde gegen 04:20 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und erblickte bei der Nachschau einen Täter im Badezimmer. Dieser flüchtete umgehend durch das geöffnete Badfenster und konnte unerkannt entkommen. Entwendet wurden neben mehreren hochwertigen Schmuckstücken auch eine Uhr der Marke ROLEX im Wert von etwa 20.000 Euro. Ob der Unbekannte alleine handelte, ist unklar. Daher sucht die Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeiinspektion Heidelberg nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

