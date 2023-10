Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Haus ein - Zeugen gesucht!

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Samstag zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr in ein Anwesen in der Westlichen Ringstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Innere des Hauses ein und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie ein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

