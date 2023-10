Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hubschraubereinsatz nach Überfall in einem Warengeschäft

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 10:20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Warengeschäft in der Straße Allée La Chapelle-Saint Luc und forderte von dem 84-jährigen Betreiber des Geschäfts die Herausgabe von Bargeld. Der verängstige Mann überreichte dem Unbekannten daraufhin einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Täter nahm das in einem schwarzen Geldbeutel verpackte Geld an sich und flüchtete darauf in unbekannte Richtung. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber konnte der unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, schlanke/normale Körperstatur, er trug eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung, einen mittelbraunes Langarmoberteil/Pullover mit Kapuze und eine blaue Jeanshose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell