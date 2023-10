Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Ladung nicht gesichert

Gehäckselter Mais verteilte sich am Dienstag auf der B311 auf der Fahrbahn.

Ulm (ots)

Der 43-Jährige fuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der B311. Auf seinem Hänger hatte er Maishäckselgut geladen. Das ragte deutlich über die Bordwände hinaus und flog durch den Fahrtwind vom Anhänger. Es verteilte sich auf der Bundesstraße. Zu einer Gefährdung kam es glücklicherweise nicht. Eine Polizeistreife stoppte den Fahrer. Der musste seine Ladung an Ort und Stelle verteilen und eine Plane über die Ladung spannen. Danach durfte er weiter fahren. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

