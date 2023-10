Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8, Gruibingen - Spurwechsel führt zu Kettenreaktion

Drei beschädigte Pkw und drei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Gegen 22:30 Uhr war eine 26-jährige mit ihrem Kia auf der A8 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Mühlhausen fuhr sie auf der mittleren von 3 Spuren. Kurz vor ihr wechselte plötzlich ein weißes Fahrzeug auf ihre Spur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie auf die linke Spur aus. Dabei übersah sie einen herannahenden 62-jährigen Audifahrer. Dieser fuhr der 26-Jährigen auf. Deren Auto schleuderte erst nach rechts in den Mercedes-Benz eines 47-Jährigen. Danach prallte sie in die linke Leitplanke und kam zum Stehen. Die 26-Jährige, ihr 33-jähriger Beifahrer, sowie der 62-Jährige wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Audifahrer fest. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca.17.000EUR. Die Autobahn war für ca. eine Stunde gesperrt. Der Unfallverursacher fuhr unerkannt weiter. Die Verkehrspolizei Mühlhausen bittet deshalb Zeugen des Unfalls, sich unter der 07335-96260 zu melden.

