Ulm (ots) - Am Montag gegen 21:00 Uhr viel einer Streife des Polizeireviers Uhingen in der Ulmer Straße ein Fiat auf. Das Fahrzeug fuhr in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen und reagierte nicht auf Anhaltezeichen der Polizei. Erst an einer roten Ampel hielt das Fahrzeug schließlich an und die Streife konnte neben den Pkw fahren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin an ihrem Handy hantierte. Bei der ...

mehr