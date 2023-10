Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Kontrolle geflüchtet

Am Sonntag verursachte ein 21-Jähriger in Heidenheim einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 22.10 Uhr war der 21-Jährige mit einem Kraftrad in der Wilhelmstraße unterwegs. Eine Polizeistreife wollte den Mann in der Darwinstraße kontrollieren. Der Biker beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Dabei fuhr er in der Innenstadt über mehrere rote Ampeln und beschleunigte teilweise auf weit über 100 km/h. In der Ploucquetstraße verlor er die Kontrolle und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen. Für die Beamten ergab sich der Verdacht, dass das Kraftrad technisch verändert wurde. Das Fahrzeug wurde deshalb zu einer genauen Überprüfung sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

