Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zu spät gebremst

Am Dienstag übersah ein jugendlicher Kradlenker in Herbrechtingen ein abbiegendes Auto.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.15 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die Lange Straße. Er wollte nach links in die Straße Im Hohlweg abbiegen. Der 16-jährige Kradlenker erkannte den Abbiegevorgang zu spät. Beim starken Bremsvorgang verlor er die Kontrolle über seine Honda und stürzte. Danach rutschte er noch in das Auto. Mit leichten Verletzungen kam der junge Mann in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

