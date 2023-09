POL-MG: Drogenkonsum, Haftbefehl und Fahren ohne Fahrerlaubnis - Polizei nimmt 42-Jährigen bei Verkehrskontrolle fest

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Freitag, 1. September auf Samstag, 02. September kam es im Zeitraum von 21.21 Uhr bis 01:45 Uhr zu mehreren Bränden im Stadtteil Schrievers in Mönchengladbach-Rheydt. Gegen 21.21 Uhr zündeten unbekannte Täter einen PKW auf der Straße Vietenheide an. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 22.00 Uhr ...

