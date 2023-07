Polizei Hagen

POL-HA: Ordnungsamt und Polizei in zivil am Hauptbahnhof - Zahlreiche Personen kontrolliert

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei führten am Donnerstag (27.07.2023), gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Sonder- und Ordnungsdienstes, Personenkontrollen am Hauptbahnhof durch. Als die in zivil agierenden Einsatzkräfte, gegen 10.00 Uhr, an einem 58-jährigen Mann vorbeiliefen, beleidigte dieser einen der Ordnungsamt-Mitarbeiter. Die Beamten zeigten ihre Dienstausweise vor und kontrollierten den Mann. Er war uneinsichtig und erhielt einen Platzverweis. Diesem kam er erst nach, nachdem die Polizisten ihm eine Ingewahrsamnahme androhten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Beleidigung gegen den 58-Jährigen ein. Bei weiteren Kontrollen stellten sie zwei Verstöße gegen das Waffengesetz sowie einen Verstoß gegen ein bestehendes Bereichsbetretungsverbot fest und beschlagnahmten in vier Fällen Rauschgift. Weitere Kontrollen dieser Art sind bereits in Planung. (sen)

