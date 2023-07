Polizei Hagen

POL-HA: Wuppertaler versucht vor Polizei zu flüchten - ungesicherte Gasflaschen aus Diebstahl im Auto

Hagen-Altenhagen (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung Donnerstagabend (27.07.) gegen 22.45 Uhr auf der Eckeseyer Straße einen Mercedes für eine Kontrolle anhalten wollte, kam es zu einem Fluchtversuch. Die Beamten gaben dem Fahrer ca. 300 Meter vor der Bahnhofshinterfahrung Anhaltesignale.

Der 19-jährige Fahrzeugführer ignorierte diese jedoch und setzte seinen Weg fort. Hierbei gefährdete er durch seine Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer. Der 19-jährige, polizeibekannte Wuppertaler überfuhr mehrere rote Ampeln, fuhr in den Gegenverkehr und auch über Busspuren und Fahrradstreifen. Zudem überholte er während seiner Flucht mehrere Fahrzeuge. Auf Höhe des Bergischen Rings/Wehringhauser Straße überschritt der 19-Jährige die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit deutlich (70 km/h anstatt 30 km/h).

Mithilfe eines zweiten Streifenwagens konnte die Verfolgungsfahrt nach ca. 2 Minuten schließlich auf der Eckeseyer Straße beendet werden. In dem Mercedes befanden sich ungesicherte Gasflaschen, deren Herkunft noch unklar ist. Der 17-jährige Beifahrer gab an, dass er diese mit dem 19-Jährigen in Wuppertal entwendet hatte. Der Fahrzeugführer gab hingegen an, dass er von anderen Personen gezwungen wurde, diese nach Hagen zu transportieren.

Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Polizisten fertigten Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, wegen des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens sowie Diebstahl. Darüber hinaus erhielt der Wuppertaler eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Gefahrengutbeförderungsgesetz. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell