Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Christliche Nächstenliebe ausgenutzt

Erfurt (ots)

Am 17.06.2023 gegen 11:45 Uhr stürzte ein 41jähriger Erfurter im Vorraum einer Kirche in der Brühlervorstadt von einem Stuhl. Da er in der Folge angab, sich ausruhen zu müssen, wurde ihm Einlass gewährt.

Innerhalb der Kirche nutzte der einschlägig vorbestrafte Herr einen unbeobachteten Moment und versuchte, die Kollekte aus einem Schrank zu entwenden. Anwesende konnten dies verhindern und verständigten die Polizei. Der Mann, welcher unter dem Einfluss mehrerer Betäubungsmittel stand, muss sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch verantworten. (MF)

