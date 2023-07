Polizei Hagen

POL-HA: Iserlohner bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Im Gotenweg stießen Donnerstag (27.07.) zwei Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall erlitt ein Mann aus Iserlohn leichte Verletzungen. Gegen 14.20 Uhr wollte ein 27-Jähriger mit seinem BMW aus einer Grundstücksausfahrt fahren, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Als er in Richtung Elseyer Straße fuhr, übersah er den Mercedes eines 59-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Mercedes-Fahrer gab an verletzt zu sein, er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Sein Auto war aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei rund 14.000 Euro. (arn)

