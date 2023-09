POL-MG: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer

Mönchengladbach (ots) - Eine 41-jährige Frau ist bereits am Mittwoch, 2. August, gegen 7.30 Uhr an der Oskar-Kühlen-Straße von zwei unbekannten Männern sexuell belästigt worden. Nach eigener Aussage habe die Frau das dortige Parkhaus nach links in Richtung Postgasse gehend verlassen, als sie im Vorbeigehen von zwei Männern in einen Hauseingang gezogen wurde. Einer von beiden habe sie am Arm festgehalten, während ...

mehr