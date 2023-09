POL-MG: Zeugin überrascht Einbrecher

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Unfall an der Hardter Landstraße am Donnerstag, 31. August, sind ein 78-jähriger Autofahrer und eine 76-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 78-jährige Fahrer eines Opel (Meriva) gegen 10 Uhr die Hardter Landstraße von Rheindahlen kommend in Richtung Hardt. Dabei übersah er ein ...

mehr