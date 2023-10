Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist durch einen Verkehrsunfall in Lemwerder entstanden. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Geschädigte parkte seinen weißen VW Transporter am Sonntag, 29. Oktober 2023, um 10:15 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße "Breite Fahr". Als er am Montag, 30. November 2023, 09:00 Uhr, zum Stellplatz in Höhe der Straße "Altenescher Ring" zurückkehrte, stellte er massive Schäden an der linken Seite des Transporters fest. Das Fahrzeug war im Bereich der Fahrertür erheblich deformiert. Die Schäden wurden auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt.

Wer Angaben zu einem Verkehrsunfall und einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

