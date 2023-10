Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mit entwendetem Pkw Verkehrsunfall in Brake verursacht +++ Widerstand gegen Polizeibeamte

Delmenhorst (ots)

Mit einem entwendeten Pkw hat ein Mann aus Elsfleth am Sonntag, 29. Oktober 2023, gegen 15:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in Brake verursacht. Er flüchtete zunächst vom Unfallort und leistete später Widerstand gegen Polizeibeamte.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er zwischen Schmalenfleth und Sürwürden einen Kleinwagen in einem Graben neben der Fahrbahn stehen sah. Der Fahrer hatte sich vom Unfallort entfernt. Während der Dokumentation der Schäden und der Fahndung nach dem Fahrer meldete sich eine Familie aus Brake bei der Polizei. Sie hatten kurz zuvor den Diebstahl ihres Pkws bemerkt. Die Beschreibung passte auf den im Graben stehenden Kleinwagen.

Gegen 16:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei auf der Raiffeisenstraße in Brake einen Radfahrer, der der beschriebenen Person aus der Fahndung ähnelte. Da er sich nicht ausweisen konnte, widersprüchliche Angaben zu seiner Person machte und im Verdacht stand, sowohl den Kleinwagen als auch das geführte Fahrrad entwendet zu haben, wollten die Beamten ihn mit zur Dienststelle nehmen. Dabei leistete er Widerstand, spuckte um sich und beleidigte die Beamten.

In der Dienststelle klärten die Beamten die Identität des Mannes und rekonstruierten seinen Weg. Der 19-jährige Elsflether hatte sich am Nachmittag von Sonntag, 29. Oktober 2023, zunächst in das Haus einer Familie in Brake begeben, dort einen Autoschlüssel an sich genommen und mit diesem den Kleinwagen geöffnet und gestartet. In der Wikinger Straße kam er von der Fahrbahn ab, flüchtete vom Unfallort und entwendete in der Nähe ein Fahrrad. Weiterhin wurde in der Nähe ein Diebstahl von Bargeld und Bekleidungsgegenständen aus einem Einfamilienhaus festgestellt.

Gegen den 19-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen mehrfachen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Am Abend wurde er zu seiner Wohnanschrift gebracht und beleidigte auch auf diesem Weg die Polizeibeamten.

Gegen Mitternacht trafen dieselben Beamten erneut auf den 19-Jährigen. Er befuhr die Golzwarder Straße mit einem Fahrrad, das ebenfalls nicht sein Eigentum war. Erneut leiteten sie ein Verfahren wegen Diebstahls ein.

