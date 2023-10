Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Großkontrolle auf den Straßen rund um Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Auf den Straßen rund um Delmenhorst haben bis zum frühen Sonntag, 29. Oktober 2023, mobile Verkehrskontrollen der Polizei stattgefunden. Der Fokus der teilnehmenden Einsatzkräfte lag dabei auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer und der Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge.

An der von der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch organisierten Kontrolle waren 25 Kontrollteams beteiligt. Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg und des Hauptzollamts Bremen unterstützten mit ihren auf Rauschgift und Sprengstoff spezialisierten, vierbeinigen Kollegen ebenfalls bei den Kontrollen. Die örtlichen Einsatzkräfte wurden dabei von weiteren Angehörigen der Polizeidirektion Oldenburg, dem Landeskriminalamt Niedersachsen, der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim und dem Hauptzollamt Bremen unterstützt. Ein mobiles Labor zur Untersuchung von aufgefundenen Substanzen und ein Röntgenmobil standen zur Verfügung.

Zwei Ärzte unterstützten die Maßnahmen und entnahmen Blutproben von möglicherweise fahruntüchtigen Personen. Angehörige des Finanzamts und der Ausländerbehörde wirkten ebenfalls mit und erhoben Daten, die für deren weitere Sachbearbeitung von Interesse sein könnten. Angehörige des Technischen Hilfswerks sorgten für eine zusätzliche Ausleuchtung des Dienststellengeländes in der Marktstraße in Delmenhorst, wo am Samstag, 28. Oktober 2023, 17:00 Uhr, auch die Begrüßung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattfand.

Nach der Einsatzbesprechung begaben sich die Teams auf die Straßen. Ihre Kontrollen erfolgten im Delmenhorster Stadtgebiet, sowie auf den nahen Autobahnen 1 und 28 und auf der Bundesstraße 75.

Gleich zu Beginn wurde ein Kontrollteam in der Straße "Am Wollepark" auf einen jungen Mann aufmerksam, der extrem laute Knallkörper zündete. Die Überprüfung gegen 18:00 Uhr ergab, dass der 13-Jährige mit gefährlichen Polenböllern hantierte. Die Beamten beschlagnahmten die Feuerwerkskörper und übergaben den jungen Delmenhorster an seine Erziehungsberechtigten.

Um 19:00 Uhr stoppte ein Team den Fahrer eines Audi, der zuvor auf der Oldenburger Straße, zwischen Rudolf-Königer-Straße und Brauenkamper Straße, zwei Pkw überholt hatte. Der Audi des 21-jährigen Delmenhorsters wies dabei erhebliche Mängel auf. Die Abgasanlage war zu laut und nicht zulässig. Unzulässig war auch die montierte Kombination aus Rädern und Reifen in Verbindung mit der tiefergelegten Karosserie. Weitere elektronische Mängel zeigte der Bordcomputer an. Den Audi hätte der 21-Jährige spätestens im September zur Hauptuntersuchung vorführen müssen. Die festgestellten Mängel führten zu einem vorläufigen Erlöschen der Betriebserlaubnis, der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und der Untersagung der Weiterfahrt.

Kurze Zeit später wurde ein 64-jähriger Bremer kontrolliert, der die Stromer Landstraße mit einem BMW befuhr. Er roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Auch ihm musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Um 21:20 Uhr wurde auf dem Hasporter Damm ein Mercedes gestoppt. Aus dem Fahrzeuginneren drang intensiver Marihuana-Geruch. Der 20-jährige Fahrer führte Cannabis und Haschisch, sowie ein Messer mit sich und war im Besitz einer größeren Menge Bargelds. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet worden. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel, das Bargeld und ein Mobiltelefon.

Bis zum frühen Sonntag, 29. Oktober 2023, 00:30 Uhr, wurden so 428 Fahrzeuge und 509 Personen überprüft. Insgesamt bestand bei sechs Fahrern der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel gestanden haben könnten. Zwei Fahrer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sechs Verfahren wurden wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Vier kontrollierte Fahrzeuge waren nicht versichert oder nicht versteuert. Darüber hinaus stellten die Kontrollteams 96 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

Die Organisatorinnen und Organisatoren zeigten sich mit dem Verlauf der Kontrolle zufrieden, fanden aber auch lobende Worte für die kontrollierten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. In vielen Fällen stellten die Kontrollteams keine Verstöße fest und trafen auf Bürgerinnen und Bürger, die Verständnis für die Kontrollen aufbrachten und diese sogar guthießen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell