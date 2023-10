Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK BAB Ahlhorn: A1 zwischen AS Vechta und Holdorf - Mehrere Verkehrsunfälle mit hohem Schaden und zwei verletzten Personen ++Verursacher entfernen sich++ Zeugen und Beteiligte gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Samstag, 28. Oktober 2023, gegen 12.46 Uhr im Landkreis Vechta auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück gekommen. Ein bislang unbekannter Lkw kam zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf im Baustellenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betongleitwand. Hierdurch wurde die Betongleitwand der Baustellensicherung über mehrere Meter auf den Überholfahrstreifen der Gegenfahrbahn geschoben. Zur Begradigung der Betongleitwand wurde die A1 an der Anschlussstelle Holdorf in Fahrtrichtung Bremen kurzfristig voll gesperrt und der Verkehr musste abgeleitet werden. Der Schaden an der Betongleitwand wird durch die Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aufgrund der in den Überholfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bremen ragenden Betongleitwand kam es zudem gegen 12:51 Uhr zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage zu einem weiteren Verkehrsunfall. Der 60-jährige Fahrer eines Pferdetransporters befuhr den Überholfahrstreifen und bemerkte die verschobene Gleitschutzwand. Er wich mit seinem Transporter nach rechts aus und kollidierte mit einem Sattelzug, der den Hauptfahrstreifen befuhr. An dem Pferdetransporter entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. Gegen diesen wird wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Während der Begradigungsarbeiten der Betongleitwand kam es auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück zu einer Staubildung zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Rendsburg-Eckernförde befuhr gegen 13:30 Uhr den mittleren Fahrstreifen der A1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage fuhr er auf den vor ihm staubedingt abbremsenden 55-jährigen Fahrzeugführer eines Kleintransporters aus Castrop-Rauxel ungebremst auf. Zudem tochierte der 47-Jährige einen weiteren PKW, der sich auf dem Überholfahrstreifen befand. Der Fahrer des Kleintransporters sowie der Unfallverursacher wurden leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der dritte Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Bis auf eine kurzfristige Vollsperrung konnte der Verkehr während der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die entstandenen Schäden werden durch die Polizei auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen LKW und Sattelzug machen können, werden gebeten, sich unter 04435/93160 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch