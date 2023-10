POL-DEL: PK BAB Ahlhorn: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verunfallt alleinbeteiligt auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 28.10.2023, gegen 12:00 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Brand in der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen gemeldet. Ein Bewohner, der gerade in der brandbetroffenen Wohnung schlief, wurde zuvor durch einen piependen Rauchmelder und Brandgeruch geweckt. Die Erkundung durch anrückende Feuerwehrkräfte ergab, dass es sich um einen Brand in der Küche im Erdgeschoss handelte. ...

mehr