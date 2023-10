Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von sakralen Gegenständen von Grab in Marpingen

Marpingen (ots)

Vermutlich im Verlaufe der letzten Woche kam es zu Diebstählen von sakralen Gegenständen auf dem Friedhof in Marpingen. Dies teilten Angehörige, die mit der Grabpflege betraut sind bei der Polizei in St. Wendel mit. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass von 2 verschiedenen Gräbern jeweils eine ca. 12 cm hohe Muttergottes-Statue aus Bronze entwendet wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Statuen jeweils brachial aus den Grabsteinen herausgebrochen worden sind, so dass auch Schäden an den Grabsteinen entstanden sind. Täterhinweise gibt es derzeit noch nicht. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

