Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Kamen (ots)

Am Montag (18.12.23) wurde in Kamen-Heeren-Werve in der Bergstraße in eine Hochparterrewohnung eingebrochen.

Zwischen 17.55 Uhr und 20.30 Uhr drangen unbekannte Täter in diese ein und durchwühlten sie. Eine Auflistung über entwendete Gegenstände liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 - 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

