POL-UN: Selm - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Selm (ots)

Zwischen Freitag (15.12.23) und Samstag (16.12.23) wurde in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elsa-Brandström-Straße eingebrochen. Die Bewohnerin hatte in der Zeit von 17.45 Uhr bis 21.00 Uhr ihre Wohnung verlassen. Unbekannte drangen zwischenzeitlich über die Terrasse in das Objekt ein und entwendeten eine Geldkassette.

In der Breite Straße gab es am Samstag (16.12.23) ebenfalls einen Einbruch. Zwischen 16.50 Uhr und 19.00 Uhr drangen unbekannte Täter über einen Balkon in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 - 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

