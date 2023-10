LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Gotha (ots) - Heute Morgen gerieten eine 32-Jährige sowie ein 37-Jähriger im Bereich Arnoldiplatz in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Folge der 37 Jahre alte Mann eine Hausfassade beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr