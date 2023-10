LPI-GTH: Sachbeschädigung

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte versuchten heute Nacht gegen 01.15 Uhr in ein Geschäft in der Goldschmiedenstraße einzudringen, was allerdings misslang. Hierbei entstand Sachschaden an der Glasfront des Gebäudes. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bezifferbar. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0265181/2023) in Verbindung zu setzen. ...

