POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Abstatt: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nachdem durch einen bislang unbekannten Täter am Donnerstag eine Sicherheitstüre in Abstatt beschädigt wurde, sucht die Polizei Weinsberg Zeugen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr wurde die Glasscheibe der Türe an einem Gebäude in der Rieslingstraße stark beschädigt. Der Täter oder die Täterin benutzte hierzu einen Stein. Der Sachschden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

