POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Taxi-Fahrgast zahlt Rechnung nicht

Mainz - Gonsenheim (ots)

Freitag, 01.03.2024, 04:48 Uhr

In den frühen Morgenstunden meldete ein Taxifahrer, dass er sich in der Max-Planck-Straße befinden und gerade von einem Fahrgast angegriffen würde. Vor Ort konnten zwei Männer, die auf dem Boden miteinander rangelten, angetroffen werden. Nachdem die Männer voneinander getrennt werden konnten, erklärte der Taxifahrer, dass er den Fahrgast am Hauptbahnhof abgeholt und ihn nach Hause gefahren hatte. Dort angekommen kam der 55-jährige Mainzer jedoch der Zahlung nicht nach und weigerte sich, seine Personaldaten anzugeben. Als er aus dem Taxi flüchten wollte, folgte ihm der 62-jährige Fahrer und es kam zur Auseinandersetzung, wobei der Taxifahrer leicht verletzt wurde. Er begab sich im Anschluss vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus. Gegen den Fahrgast wird nun wegen Betrug und Körperverletzung ermittelt.

