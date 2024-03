Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalt-schaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heil-bronn vom 08.03.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Erneuter Erfolg für die Heilbronner Kriminalpolizei

Der Arbeitsbereich Seriendelikte der Heilbronner Kriminalpolizei konnte Ende Februar drei mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande fest-nehmen.

"Die jüngsten Festnahmen von drei Tatverdächtigen, die mit über 100 Einzeltaten in Verbindung gebracht werden, sind abermals ein bedeu-tender Erfolg für meine Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei. Durch intensive Ermittlungen und zusammen mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn koordinierte Aktionen ist es gelungen, die mutmaßlichen Köp-fe einer Einbrecherbande aus dem Verkehr zu ziehen," so Polizeipräsi-dent Frank Spitzmüller stolz auf die Leistung seines Teams.

Die 26, 29 und 40 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, seit November 2023 in über 100 Garagen, elf Handwerker-fahrzeuge und acht Pkw des Herstellers BMW eingebrochen zu sein. Bei ihren Diebeszügen sollen die Tatverdächtigen im Landkreis Heilbronn, im Rhein-Neckar-Kreis, dem Enzkreis und dem Landkreis Karlsruhe aktiv gewesen sein. Bereits Mitte November war den Ermittlern aufgefallen, dass sich die Einbrüche in Garagen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn häuften, weshalb unverzüglich reagiert und die weiteren Er-mittlungen beim Arbeitsbereich Seriendelikte der Kriminalpolizei zentra-lisiert und die Ermittlungsgruppe "Garage" eingerichtet wurde. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn gelang es den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dank umfangreicher und akribi-scher Ermittlungen, die Spur der Gruppierung aufzunehmen und nach-zuvollziehen.

Am 28. Februar wurden von der Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse in Gundelsheim und Siegelsbach voll-streckt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten nicht nur die 26 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen durch Fahndungskräfte festgenom-men, sondern auch mutmaßliches Diebesgut im Gesamtwert von circa 100.000 Euro sichergestellt werden. Hierbei handelte es sich überwie-gend um hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge. Die beiden Män-ner wurden noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt und die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn er-wirkten Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Nur einen Tag später, am 29. Februar, ergaben sich Hinweise darauf, dass ein dritter Tatverdächtiger ins Bundesgebiet eingereist und nach Gundelsheim gefahren war. Der 29-Jährige wurde gegen 9.30 Uhr auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn durch Kräfte der Kriminal-inspektion 2 des Polizeipräsidiums Heilbronn in Gundelsheim vorläufig festgenommen. Seine Vorführung beim Amtsgericht Heilbronn erfolgte am nächsten Tag. Auch er wurde, nachdem der beantragte Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt worden war, in eine Justizvollzugsan-stalt überstellt.

"Wir werden auch künftig alles daransetzen, solche marodierenden Banden möglichst hinter Schloss und Riegel zu bringen, wo sie hinge-hören", betonte Polizeipräsident Frank Spitzmüller.

