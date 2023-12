Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Betrug

Erfurt (ots)

Zu einer dreisten Betrugsmasche kam es am Freitagmittag in Erfurt. Ein 65-Jähriger erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten, in welchem dieser vorgab international agierenden Tätern durch die Überweisung mehrerer Geldbeträge ein Falle stellen zu wollen. Der gutgläubige Erfurter folgte den Anweisungen. Letztendlich stellte sich der gesamte Vorgang als Betrug heraus. Es wurde Beute in mittlerer fünfstelliger Höhe erlangt. Die Polizei weist darauf hin, bei verdächtigen Telefonkontakten mit dem notwendigen Misstrauen zu agieren und sich im Zweifel bei geeigneter Stelle rückzuversichern. (TH)

