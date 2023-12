Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Radfahrausflug zum Strafverfahren.

Rastenberg (ots)

Am Samstag kam es in Rastenberg zu einer folgenreichen Ausfahrt eines Radfahrers. Zur Kaffeezeit wurde ein verunfallter Radfahrer über die Rettungsleitstelle gemeldet. Folgend verlegeten Polizeibeamte der Poilzeiinspektion Sömmerda, welche sich in der Nähe befanden, zum Unfallort. Vor Ort stellten die Beamten einen verunfallten und unverletzten Radfahrer fest, welcher mit seinem Rad einen Ausflug machte und dabei stürtzte. Dies sollte jedoch nicht alles sein was die Beamten vor Ort vorfanden. Der Radfahrer war zum Zeitpunkt seiner Fahrt sowie des Sturzes stark alkoholisiert. Eine freiwilliger Test des Verunfallten führte zu einem Messergebnis von 2,14 Promille. Aufgrund dieser Feststellungen vor Ort wurde gegen den Radfahrer ein Strafverfahren eingeleitet. (TG)

