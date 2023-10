POL-PDMT: Holzhausen - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Bad Marienberg (ots) - Im Zeitraum vom 27.10.2023 bis zum 28.10.2023 wurde von einem, im Parkhaus in der Gartenstraße in Bad Marienberg abgestellten, weiß-grauen PKW, Marke Citroen, beide amtliche Kennzeichen abmontiert und entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Tel.: 02662-95580 Pressemeldungen der ...

