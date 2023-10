Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der PI Montabaur

Montabaur (ots)

Am 29.10.2023 um 01:20 Uhr wurde ein LKW-Fahrer in der Sälzer Straße im Industriegebiet von Ebernhahn kontrolliert, da er sich verfahren hatte. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer des LKW mit 2,41 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Schon beim Öffnen der Fahrertür fielen den Beamten mehrere leere Bierdosen samt Fahrer entgegen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Um 04:20 Uhr wurde der PI Montabaur durch einen Zeugen ein unsicher fahrender PKW auf der B 255 bei Oberahr gemeldet. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte von der Streife anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Der 37-jährige Fahrer war mit 1,67 Promille ebenfalls erheblich alkoholisiert. Auch bei ihm erfolgte die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Da auch er keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde auch bei ihm eine Sicherheitsleistung angeordnet und einbehalten.

Um 04:13 Uhr wurde der Polizei in Montabaur mitgeteilt, dass nach einem Trinkgelage unter Freunden in Montabaur ein beschuldigter Heranwachsender unerlaubt den PKW seines Freundes nahm und davonfuhr. Der PKW wurde wenig später verunfallt und erheblich beschädigt in Isselbach aufgefunden und sichergestellt. Der amtsbekannte 20-jährige Fahrer aus der VG Wirges war zunächst flüchtig. Dieser konnte jedoch im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen angetroffen und kontrolliert werden. Der junge Mann stand mit 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits entzogen wurde. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

