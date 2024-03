Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald- Kreis

Mosbach (ots)

Mosbach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht nach einem Zusammenstoß beim Ausparken Am Samstagvormittag ereignete sich in der Schwanengasse ein Unfall beim Ausparken. Der Unfallverursacher parkte rückwärts aus einem Stellplatz aus und beschädigte hierbei den ordnungsgemäß an der Straße geparkten, silbernen Mercedes im Bereich der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle. Der Sachschaden am beschädigten Fahrzeug wird aktuell auf ca. 3000 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Mosbach hat in dieser Sache die Ermittlungen wegen uneralubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 06261/8090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell