Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Einbruch in die ARAL-Tankstelle

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

22. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.01.2024 - Aumühle

Heute Morgen, gegen 01.55 Uhr, kam es in Aumühle, in der Schönningstedter Straße, zu einem Einbruchsversuch in die dortige ARAL-Tankstelle in dessen Folge zwei Tatverdächtige festgenommen wurden.

Durch die akustische Alarmanlagenauslösung wurde die Polizei informiert. Zwei Tatverdächtige wurden daraufhin noch auf dem Tankstellengelände angetroffen und vorläufig festgenommen.

Es handelt sich dabei um einen 50 Jahre alten Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, und um einen 44-Jährigen aus Uetersen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden die Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie werden sich wegen des versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten müssen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

