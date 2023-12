POL-PDTR: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen in Waldrach - Zeugen gesucht!

Saarburg (ots) - Sachbeschädigung an KFZ-Anhängern Am Samstag, 25.11.2023 wurden in der Güterstraße in Saarburg zwei weiße Anhänger beschädigt, welche neben dem alten Bahnhofsgelände abgestellt wurden. Hierbei wurden die Anhänger vermutlich mittels Fußtritten mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

