POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 75

Ratzeburg (ots) - 22. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 19.01.2024 - Brunsbek Freitagabend (19.Januar 2024) kam es in der Dorfstraße in Brunsbek Papendorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 23:30 Uhr öffneten der oder die Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Zum Stehlgut und der entstandenen Schadenshöhe können derzeit ...

