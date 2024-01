POL-EU: Verkehrsunfall auf der Landstraße bei Nettersheim

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (9. Januar) beschädigte ein 38-jähriger Mann aus Euskirchen gegen 7.50 Uhr mehrere medizinische Gegenstände in der Notaufnahme des Euskirchener Krankenhauses. Im Anschluss wollte der Mann das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Da der Mann in den Morgenstunden bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten und zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Es wurde ...

